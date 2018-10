Karate

Am Wochenende fand in der HTL Hollabrunn der schon traditionell gewordene Karate-Herbstlehrgang statt. Das Seminar wies zwei Schwerpunkte auf: Die Unterretzbacherin Sophie Raab wird im November im Jundokan Hauptdojo in Naha, der Hauptstadt Okinawas, zur Prüfung zum dritten Dan antreten und wurde darauf mit ihrem Trainingspartner Christoph Kleinhansl besonders vorbereitet.

Umfangreiches Training gab es für eine weitere Gruppe von Karateka. Sie wollen anlässlich des internationalen Karate Gasshuku im Juli 2019 in Hollabrunn Dan-Prüfungen ablegen. Auch der angewandten Selbstverteidigung wurde Raum gegeben. Dabei wurde großes Augenmerk auf die praktische Anwendung wirksamer Verteidigungstechniken für Frauen und Jugendliche gelegt.

Judo

Am Sonntag nahmen drei Sportler des JKB Hollabrunn am internationalen Berger Nachwuchscup teil. In einem Feld von über 300 Teilnehmern aus Niederösterreich, Wien, Tschechien, der Slowakei und Ungarn holten die heimischen Kampfsportler zwei Bronzemedaillen. Damit hat der JKB Hollabrunn bereits vier Mitglieder unter den besten U12-Kämpfern auf der niederösterreichischen Rangliste.

Iván Erat gewann drei Kämpfe mit der Höchstwertung Ippon und verlor gegen den Erstplatzierten Slowaken vom Judo Pezinok. Johann Krimmel aus Wullersdorf überraschte mit der Bronzemedaille. Punkte für das Teamergebnis holte auch Denis Danilovici in der U14, der den siebenten Platz erreichte.