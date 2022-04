Japan war live nach Hollabrunn zugeschaltet

Werbung

Der diesjährige – mittlerweile bereits zur Tradition gewordene – Karate-Frühjahrslehrgang in der HTL Hollabrunn war am vergangenen Wochenende von zwei ganz besonderen Beiträgen geprägt.

Einerseits von einer internationalen Web-Session mit den Großmeistern des japanischen Jundokan Honbu Dojos – ein „Mekka“ des Karates – in Naha/Okinawa unter der Führung des Meisters Yoshihiro Miyazato. Und andererseits vom Augenmerk auf die Dan-Prüfungsvorbereitung von gleich mehreren Teilnehmern in diesem Herbst. Hauptthema der Web-Session, Japan war live in der Aula der HTL Hollabrunn zugeschaltet, war das Ziel der Stärkung von Körper, Bewusstsein und Geist unter Einbeziehung von „Kitae“, sogenannten Abhärtungsübungen und Erhöhung der Standfestigkeit bei gezieltem Einsatz der gesamten Körpermuskulatur.

Für einen weiteren, hoch interessanten Seminarteil war der Karate- und Krav Maga- Trainer Helmut Lohner aus Brunn am Gebirge eingeladen. Er leitet dort einen großen Goju Ryu-Karateverein und ist mit Krav Maga, einem modernen, israelischen Selbstverteidigungs system, in ganz Niederösterreich vertreten.

Durchs Reden kommen die Leute zusammen

Diese Wochenendlehrgänge dienen natürlich einerseits der gezielten Fortbildung der Teilnehmer, andererseits, und das wird von Veranstalter Friedrich Gsodam als besonders relevant erachtet, der Kommunikation zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Vereine aus ganz Österreich.

Die Trainingsinhalte setzten sich aus Grundschule, Scheinkampf, Freikampf und Selbstverteidigung zusammen, die bei den Kyu- und Dan-Prüfungen in unterschiedlichen Formen, aber nach genauen Regelungen des ÖKB (Anm.: österreichischer Karatebund) zur Anwendung kommen. „Alles in allem ein voller Erfolg“, freut sich Gsodam.