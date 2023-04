Karate-Lehrgang in Hollabrunn war ein Volltreffer

Die HTL Hollabrunn bewährt sich seit über 40 Jahren als Trainingsort für Karate, so wie am vergangenen Wochenende, als unter der erneut fachkundigen Anleitung von Friedrich Gsodam ein Wochenendlehrgang stattfand.

35 Karateka aus NÖ, Wien und Tirol nahmen teil und es wurden wieder Fortschritte und weitere Präzisierungen in Richtung der in Sizilien im Juli abzulegenden Dan-Prüfungen erreicht. Zusätzlich wurde diesmal auch ein Selbstverteidigungskurs angeboten. Neben rechtlichen und technischen Fragen lag der Schwerpunkt auf der praktischen Durchführung im Partnertraining. „Das war aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft geschuldet“, erklärt Gsodam.

Spannende Entwicklung der Selbstverteidigung

In der Selbstverteidigung sind, um erfolgreich zu sein, natürlich eine ganze Reihe von Einflussgrößen relevant wie Anzahl der Angreifer, Schutzstellung, verdeckte Schutzstellung, eigenes Technikreservoir, etc. sowie der eigene Wille und die Entschlossenheit zur Verteidigung.

Angriffspunkte in der Abwehr sind u. a. der Kopfbereich, Unterkörper und die Knie. Vor etwa 20 Jahren wurde berechtigt von der Kunst der Selbstverteidigung gesprochen. Das hat sich wesentlich geändert. Heute sind starke Abwehrtechniken und sofortige Kontertechnik relevant.

Ein weiterer Schwerpunkt im Training war natürlich die Vorbereitung der zehn KandidatInnen auf deren Dan-Prüfung beim Europa-Gasshuku im Juli in Sizilien, bei der KandidatInnen Prüfungen vom 1. Dan bis zum 4. Dan ablegen werden.

Diese Bandbreite wirkt sich natürlich auch deutlich auf die methodische Vorgehensweise bei den Trainings aus. So umfasst das Training unterschiedlichste Kata (Scheinkampf) und zugehöriges Bunkai (Analyse der Kata), sodass eine breite Trainingswirkung erzielt wird.