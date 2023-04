Motocrosser mit Meisterschafts-Comeback

Werbung

Im steirischen Paldau fand der Auftakt zur österreichischen Motocrossmeisterschaft 2023 statt. Mittendrin statt nur dabei der Obritzer Kevin Schneeweis, der heuer in der Klasse Junioren um Spitzenplätze mitfuhr. Dabei wäre es gar nicht zum Rennen gekommen, denn Schnee und Regen sorgten dafür, dass die Maschinen teilweise mit Traktoren ins Fahrerlager gezogen werden mussten.

„Das war der Horror“, schauderte es dem 17-Jährigen. Umso erstaunlicher, dass tags darauf schönes Wetter war und die Strecke in einem Top-Zustand. Im ersten Lauf legte Schneeweis – nach Startcrash – eine Aufholjagd hin und fuhr vom 35. auf den 14. Platz vor. Im zweiten wurde er Elfter, was auch in der Tagesgesamtwertung Platz elf bedeutete. „Okay nach meiner langen Pause, ich weiß aber, dass ich mehr kann“, so Schneeweis, für den es nun kommendes Wochenende in Sittendorf (NÖ) weitergeht.