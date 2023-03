2022er-Jahrgang: Elf Winzer luden zum Weinstart

Werbung

Das Konzept erinnerte an die Weinviertel-DAC-Präsentation in der Wiener Hofburg: Mit dem Eintritt gab's ein Kostglas, mit dem man von Winzer zu Winzer marschieren konnte, um die Weine zu verkosten und mit dem Weinbauern über den Jahrgang 2022 zu plaudern.

Was diesen besser macht, als den Wein aus dem Jahr 2021? „Wir haben wieder unsere eigenen Trauben verwendet“, sagt Wolfgang Müllner. Im Jahr davor war dies nicht möglich, weil der Hagel die Weingärten erwischt hatte. Ebenso erging es Dominik Bayer, der von einem leichteren Jahrgang 2022 spricht.

Beim Eingang bekamen die Gäste aber nicht nur ihr Kostglas, sie konnten auch an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem als Gewinn natürlich Weine der „Weinstart-Winzer“ winkten. Um einen Dreier-, Sechser- oder den Zwölfer-Karton zu gewinnen, brauchte es aber nicht nur Glück, dass das eigene Los von Vizebürgermeisterin Maria Kappe gezogen wurde, die Teilnehmer mussten auch eine Frage richtig beantworten: „Wie viele Hektar Weingärten bewirtschaften die Weinstart-Winzer?“

„Da können wir lange trinken!“

Bürgermeister Martin Eckl, der ebenfalls zu den Weinstart-Winzern zählt, löste auf: „Es sind 95,78 Hektar. Das sind ungefähr 600.000 Liter Wein im Jahr, da können wir lange trinken“, scherzte er. Nicht alle, die gezogen wurden, hatten die Antwort richtig, viele hatten auf 121,45 Hektar getippt. „Das haben wir vielleicht beim nächsten Mal“, meinte Eckl, der den Gewinnern gratulierte.

Leopold Hofmann hatte die richtige Antwort und freute sich über einen Karton mit drei Flaschen Wein. Franz Rohringer durfte den Sechser-Karton entgegennehmen. Die zwölf Weinflaschen nahm Martin Groisinger mit nach Hause.

Und wer nicht nur Wein oder Edelbrände verkosten, sondern auch wissen wollte, was man in der Gegend unternehmen kann und welche Kellergassen man besichtigen kann, der war bei Kellergassenführerin Ilse Gritsch genau richtig: Sie informierte gern über das Angebot in der Region und über ihre Kellergassenführungen in Dürnleis und Kammersdorf.

Der Abend verlief ganz nach dem Motto der Weinstart-Winzer: Degustieren, diskutieren und informieren. Da war auch Landtagsabgeordneter Richard Hogl gern dabei, um darauf anzustoßen. Außerdem erfuhren die Gäste bei einem Glaserl Wein, dass ein nächstes Highlight in der Gemeinde am 7. Mai über die Bühne geht: Da wird die Radlerrast des Weinguts Sailnberger eröffnet.

Die Weinstart-Winzer: