Mit einem ambitionierten Nachwuchsfußballprojekt wollen Christian Eichhorn und Markus Semmelmeyer vom SK Wullersdorf den drohenden Problemen in diesem Bereich entgegen wirken. Der Grundgedanke ist – vor dem Hintergrund einer immer geringeren Anzahl von Nachwuchs kickern –, dass die Kräfte in der Region gebündelt werden. Einerseits, um die einzelnen Vereine am Leben zu erhalten, und andererseits die sportliche Qualität zu halten.

Die Formel dabei ist denkbar einfach: Je mehr Kinder den Weg zu den Vereinen finden, desto mehr Spieler können an die Kampfmannschaft oder sogar noch höhere Aufgaben herangeführt werden. Die Nachwuchsspieler wiederum beginnen oft selbst damit, als Trainer die jüngere Generation auszubilden. Ein sich fortspinnendes Rad, das auf lange Sicht lebensnotwendig ist.

Dazu bedarf es aber auch der Notwendigkeit, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Gerade das war bzw. ist bei vielen Spielgemeinschaften ein Hauptproblem. Das eigene Hemd ist halt doch immer näher als der Rock. Doch diese Blickweise ist – gerade in Zeiten von Corona – falsch. Wer das nicht kapiert, dessen Vereinszukunft ist fraglich. Egal ob Nachwuchs- oder Erwachsenenbereich.