Unverschämt ist anders

Man musste nach der jüngsten Gemeinderatssitzung schon Sorge haben, dass die Hollabrunner Augustwiesn vorläufig um ihre Subvention umfällt. SPÖ-Stadtrat Dechant hatte in der Gemeindeordnung geblättert und ÖVP-Klubobmann Rausch aufgeblattelt. Der hätte als neuer Volksfestvereinsobmann schon bei der Beratung zur Subvention den Saal verlassen müssen. Tat er aber nicht, weil die Förderung von der Opposition infrage gestellt wurde und Redebedarf bestand. Vorweg: Alles ist gut. Brenzlig wär's nur geworden, wenn Rausch mit abgestimmt hätte.

So ganz stringent war die Kritik an der Förderung letztlich auch nicht: 12.000 Euro kann man nach drei Jahren der Corona-Watschen schon springen lassen, wenn sich ein paar Engagierte ehrenamtlich ins Zeug legen, um das mehrtägige Spektakel zu erhalten, das weit über die Bezirksgrenzen ausstrahlt. Und dann je 6.000 Euro gleich fix bis 2028. Könnte man auch als Verzicht des Vereins betrachten, in den nächsten Jahren mehr zu erbitten.