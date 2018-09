Sie hat es geschafft! Birgit Kuttner aus Hollabrunn fixierte am Sonntag im polnischen Słomczyn den Meistertitel in der zentraleuropäischen Zonen-Meisterschaft im Rallycross. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen“, strahlte die 33-Jährige. Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit.

Bereits die Anfahrt war kein Zuckerschlecken, knapp zehn Stunden saß sie mit ihrem Team im Auto. Dafür wurde sie vor Ort belohnt: „Die Freundlichkeit und Begeisterung der Polen kannte keine Grenzen“, erzählte Kuttner. „Im dortigen Auto drome waren tausende Fans, ein Wahnsinn, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Da können sich österreichische Veranstalter eine Scheibe abschneiden.“ Diese Fans waren auch sportlich so fair, dass sie nicht nur die polnischen Lokalmatadore anfeuerten. Auf der Strecke zeigte die Weinviertlerin ihr Können, war in den Vor- und Zwischenläufen immer auf Platz zwei zu finden. Einzig im Finale lief es nicht ganz so gut, „weil ich zu viele Fehler eingebaut habe“, wie die Hollabrunnerin zugab.

Dennoch reichte es zum dritten Platz – damit war der Sieg in der Gesamtwertung fixiert. Denn ihr schärfster Konkurrent könnte beim letzten Lauf in Italien, den Kuttner auslässt, nur mehr 25 Punkte machen, Kuttners Vorsprung ist aber deutlich größer. Zum Abschluss wartet am kommenden Wochenende ein österreichischer Meisterschaftslauf in Fuglau bei Horn. „Den bestreite ich aber mehr für meine Fans und Sponsoren.“