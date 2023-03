Bestzeit für Grabner

Werbung

Als Vorbereitungslauf für den Vienna City Marathon in sechs Wochen fand am Sonntag in Wien der Vienna Calling Halbmarathon statt. Während bei den Herren der Gerasdorfer Andreas Vojta in neuer persönlicher Bestzeit siegte, gab es bei den Damen einen Retzer Sieg:

Sophie Grabner vom LT Gmünd erzielte in 1:17:05 Stunden ebenfalls eine persönliche Bestzeit (bisher 1:19:43). Die mehrfache Medaillengewinnerin bei österreichischen Meisterschaften wird beim VCM übrigens ihr Debüt auf der klassischen Distanz laufen. Dementsprechend zufrieden ist die 24-Jährige: „Ich bin sehr happy mit dem Sieg und der neuen Bestzeit. Ich wusste aber, dass die Form stimmt.“ Schon Ende Jänner, bei der zweiten VCM Winterlaufserie, lief Grabner in 35:40 Minuten eine neue 10-km-Bestleistung. „Dass ich aber zweieinhalb Minuten schneller als im Herbst war, hat auch mich überrascht.“