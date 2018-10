Wer im Bezirk vom Laufsport spricht, der meint auch den Lauftreff Hollabrunn. Egal ob für Hobbyläufer, ambitioniertere Sportler oder auch als Organisator des „4KellergassenLaufs“, der Verein um Obfrau Eva Tröthann bewegt die Bezirkshauptstadt. Im großen Interview zieht Tröthann Bilanz, blickt schon auf 2019 und erklärt, warum die Laufschuhe nicht eingewintert werden.

NÖN: Wie war das Jahr 2018 für den Lauftreff Hollabrunn?

Eva Tröthann: Ganz einfach zusammengefasst: Es war sehr erfolgreich (lacht).

Das heißt, Sie sind sicher sehr zufrieden, oder?

Tröthann: Natürlich! Sehr viele Mitglieder sind beim Schmidataler Laufcup gelaufen. Es sind sowieso immer sehr viele vom Lauftreff bei allen möglichen Veranstaltungen unterwegs.

Auch die Kinder waren ja zahlreich vertreten und auch erfolgreich. Fabian Hauser gewann sogar die Gesamtwertung des Schmidataler Laufcups.

Tröthann: Ja, der Kinderlauftreff ist heuer wieder sehr gut angekommen. Den haben wir jedes Jahr im Sommer, in den Ferien am Freitag. Weil er so gut gelaufen ist, werden wir ihn auch nächstes Jahr wieder im Angebot haben.

Was ist neben dem Kinderlauftreff für das nächste Jahr geplant und was sind die Ziele?

Tröthann: Wir haben weiterhin dreimal in der Woche Training. Dann sind wieder die Cup-Läufe und die Mitglieder laufen auch bei verschiedenen Events mit. Wir nehmen insgesamt das ganze Jahr über bei ungefähr 27 unterschiedlichen Läufen teil. Also da tut sich schon einiges. Der Schmidataler Laufcup ist halt unser „Liebling“, den wir sehr forcieren, weil wir eben auch ein Teil davon sind. Meistens starten schon ganz viele Mit glieder beim Stetteldorfer Sil vesterlauf. Dann sind beim Cup auch einige dabei, die sich immer ambitionierte Ziele setzen. Der österreichische Frauenlauf steht natürlich auch wieder im Vordergrund. Der Höhepunkt ist und bleibt aber der „4KellergassenLauf“.

Stichwort „4KellergassenLauf“, wird sich dabei etwas ändern?

Tröthann: Nicht wirklich, er wird 2019 wieder Anfang Oktober stattfinden, das ist schon fix im Plan. Wie heißt es so schön: Nach dem Lauf ist vor dem Lauf, weil er von der Organisation her ja schon sehr viel Arbeit ist. Das sehen viele nicht und das sieht man auch nicht, weil das alles im Hintergrund passiert.