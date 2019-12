Das neue Jahr startet am Samstag, 4. Jänner, gleich mit einer attraktiven Laufveran staltung: der neunten Maissauer Headlight-Challenge. Dabei wird am frühen Abend in den diversesten Bewerben in der Amethyst-Stadt gelaufen:

Los geht es um 18.45 Uhr mit einem neuen Staffelbewerb für Jugendliche. „Damit wollen wir den Teamspirit der jungen Läufer stärken“, erklärt Markus Gschwentner, Obmann des Veranstaltervereins LURS Maissau. Der Modus ist spannend, drei Teilnehmer pro Staffel – und zwar in den Altersklassen U10, U12 und U14.

Zudem gibt es für die Erwachsenen einen neuen Bewerb, den „Fun Run“ über 3,5 Kilometer ab 19 Uhr. Die Distanz von zwei Runden à 1,75 km beginnt am Hauptplatz, durch den Mais sauer Schlosswald und wieder retour zu Start und Ziel am Hauptplatz. Höhepunkt ist und bleibt aber der Hauptlauf (Anm.: Startschuss ebenfalls um 19 Uhr) von sieben Kilometern.

Wie kann man teilnehmen? Einfach auf die Homepage www.lurs.at gehen oder bei Gschwentner unter 0664/81 19 516 melden. Das Nenngeld beträgt 7 Euro bis 16 Jahre und 13 Euro darüber.