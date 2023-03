Frauenlauf-Training: Fit in zwölf Wochen

Werbung

Der ASICS Österreichische Frauenlauf feiert heuer sein 35. Jubiläum, zu dem am 4. Juni wieder tausende Frauen und Mädchen am Start stehen und gemeinsam die Stärke und Magie des Zusammenhalts zelebrieren werden.

Im Rahmen der Frauenlauftrainings startete ab Montag das „Fit in 12 Wochen“-Trainingsprogramm in ganz Österreich. Die Frauenlauftrainings, die an 54 Standorten österreichweit stattfinden, bieten den optimalen Lauf-Einstieg für Anfängerinnen und Fortschritt für erfahrene Läuferinnen.

Auch im Bezirk: In Hollabrunn trifft man sich jeden Dienstag, um 18.45 Uhr, beim Sport- und Dorferneuerungsverein Magersdorf. In Retz wird auch dienstags gelaufen, Treffpunkt um 18.30 Uhr vor dem Retzer Feuerwehrhaus am Sandweg.