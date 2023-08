Bei der großen Kellerkatze treffen sich die Lauftalente

Der Kinderlauftreff in den Sommerferien hat in Hollabrunn bereits Tradition. In diesem Jahr startete er am 14. Juli mit dem ersten Training. Die Begeisterung beim veranstaltenden Lauftreff war groß: 45 Kinder meldeten sich in diesem Jahr an und kämpften sich beim ersten Termin durch die Sommerhitze.

Noch bis Ende August wird einmal pro Woche, jeden Freitag zwischen 18 und 19 Uhr, in altersgerechten Gruppen trainiert. Treffpunkt ist die große Kellerkatze bei der HTL Hollabrunn. Das große Ziel ist der Hollabrunner 4Kellergassenlauf am 1. Oktober.