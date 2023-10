Lauf-Ass Grabner knackte die magische Drei-Stunden-Marke

Beim internationalen Herbstmarathon des LCC-Wien, der auf der AIMS-vermessenen Strecke in der Prater Hauptallee stattfand, konnte die Läuferin des LT Gmünd bei ihrem Laufsieg bei den Damen ihre persönliche Bestzeit von 3:01:01 Stunden auf 2:48:02 verbessern. Damit markierte sie die viertbeste Marathon-Zeit bei den Frauen im heurigen Jahr.

Die 25-Jährige war danach erleichtert: „Ich wusste schon, dass ich gut drauf bin, wollte unbedingt die Drei-Stunden-Marke knacken. Dass es dann so gut geklappt hat, freut mich ungemein.“ Bis kurz nach der Hälfte des Rennens hatte sie noch Begleiter, den Rest lief die Weinviertlerin dann alleine. Was bemerkenswert ist: Auf der zweiten Rennhälfte war Grabner schneller als bei der ersten.

Nur ein Mann war schneller als Grabner

Wie stark ihre Leistung war, unterstreicht folgende Tatsache: In der Gesamtwertung Männer und Frauen war nur ein (!) Mann schneller als Grabner, nämlich Sieger Michael Grall in 2:47:10. Wiens Chef-Statistiker Reinhard Uhlich merkte dazu treffend an: „Mit dieser Zeit gehört sie zum elitären Klub jener, die die Marathonstrecke mit einem Schnitt von unter vier Minuten pro Kilometer bewältigt haben.“

Wäre es also noch schneller gegangen? „Naja, das ist immer schwer zu sagen, vor allem im Nachhinein (lacht)“, so Grabner, für die damit ein traumhaftes Jahr zu Ende ging, in dem sie auf fast allen Distanzen neue persönliche Bestzeiten aufstellte. „Ich denke, dass ist das Resultat der Arbeit in den letzten Jahren und das Glück, dass ich nie verletzt oder krank war.“

Damit ist die Saison 2023 fast zu Ende, größere Highlights gibt es nicht mehr, einzig der Einsatz bei kleineren Bewerben oder Silvesterläufen rund um den Jahreswechsel stehen noch an. Welche Ziele gibt es für das kommende Jahr? „Der Fokus liegt schon auch auf den längeren Distanzen, der Marathon ist halt ein sehr reizvoller Bewerb. Und ich habe immer schon gewusst, dass mir die Distanzen liegen.“ Außerdem ist Grabner für eine Marathonläuferin noch sehr jung, nicht umsonst heißt es ja, dass über die 42,195 Kilometer gilt: Je älter, desto besser! Wie beim Wein und da passt es ja perfekt, dass Grabner aus der Weinstadt kommt ...