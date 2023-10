Lauf in Hollabrunn: „Ein kräftiges sportliches Ausrufezeichen“

Am Sonntag fand in Hollabrunn der diesjährige“ 4KellergassenLauf“, der Abschluss-Bewerb des Schmidataler Laufcups, statt. 770 Teilnehmer, darunter 400 laufbegeisterte Kinder, machten den Lauf, der wieder vom Hollabrunner Lauftreff und der Stadtgemeinde veranstaltet wurde und in diesem Jahr bereits zum achten Mal stattfand, zu einem wahren Laufspektakel. Die perfekten Wetterbedingungen trugen das Ihre dazu bei.

Lokalmatadorin setzte sich durch

Für besondere Freude aus sportlicher Sicht sorgte Magdalena Fürst vom Lauftreff Hollabrunn. Die Lokalmatadorin entschied den Hauptbewerb der Damen über 10 Kilometer mit einer Zeit von 44:49,6 Minuten für sich. Sie setzte sich vor Anita Auttrit und Regina Stangl durch. Die Hollabrunnerin freute sich und meinte: „Es war echt cool und super Wetter. Ich war schon ein paar Mal dabei, sonst aber immer über fünf Kilometer. Heuer war ich erstmals auch beim Lauftreff dabei, vielleicht hat mir das Glück gebracht.“ Gerechnet habe Fürst aber nicht damit, bei ihrem Heimrennen gewinnen zu können und habe auch keine speziellen Ambitionen gehabt: „Prinzipiell will ich immer nur mich selbst schlagen, nicht die anderen.“

Bei den Herren gewann Daniel Hable aus Zwettl mit 37:55,4 Minuten vor Elias Koller und Jürgen Toifl. Über fünf Kilometer gewannen Julia Siederer aus Stetteldorf am Wagram (23:43,7) und der Stockerauer Fabian Auttrit (17:47,0). In den Jugend- und Kinderläufen zeigten die Hollabrunner Schulen kräftig auf, allen voran die Schüler der Mittelschule und des Bundesgymnasiums.

Organisatoren freuten sich über reibungslosen Ablauf

Eva Tröthann, Obfrau des Lauftreffs sowie des Schmidataler Laufcups, freute sich: „Ich bin sehr zufrieden mit dem heurigen „4Kellergassenlauf“. Eine gute Organisation, viele helfende Hände und zufriedene und glückliche Teilnehmer bestätigen den Erfolg dieses Wettkampfes.“

Auch der Hollabrunner Sportstadtrat und Vizebürgermeister Kornelius Schneider meinte: „Der 4KellergassenLauf hat wieder ein kräftiges sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Mein besonderer Dank gilt den zahlreichen Aktivisten im Organisationskomitee, allen voran dem Lauftreff Hollabrunn mit seiner Obfrau Eva Tröthann, dem Union Tanz Team, das mit mehreren Cheerleader-Gruppen für eine tolle Stimmung gesorgt hat, dem Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Küchenteam des Studentenheims/Stadthotels.“