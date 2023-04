Laufcup beginnt in Ziersdorf

Werbung

Wer sich nach dem üppigen Ostermahl noch einmal sportlich betätigen will, ist am Ostermontag in Ziersdorf genau richtig. Dort startet der Schmidataler Laufcup 2023 mit dem 7. Ziersdorfer Osterlauf.

Startschuss ist um 10 Uhr, wenn es mit dem Hauptlauf über zehn Kilometer und Hobbylauf über 5 km los geht. Zehn Minuten später geht es mit den Jugendläufen der U14 und U16 über 2,7 km weiter, ab 11.30 Uhr mit den Kinderläufen von der U6 bis zur U12. Organisator Andreas Kuntner vom Veranstalterverein SV Ziersdorf freut sich schon: „Mein Wunsch wäre, dass wir ein wenig mehr Teilnehmer als im Vorjahr begrüßen dürfen. Ansonsten läuft alles nach Plan.“ Auch weil Kuntner auf sein bewährtes Team setzen kann, am Veranstaltungstag sind 50 bis 60 Leute dabei, unter anderem die Kicker des SVZ, die tatkräftig mithelfen.

Neue Zeitnehmung und zwei „Rückkehrer“

Insgesamt gibt es heuer sechs Stationen, der Start findet eben in Ziersdorf statt, dazu kommen der 1. Mailauf in Sierndorf (Anm.: 1. Mai), „Rückkehrer“ Horner Stadtlauf (13. Mai), Waschberg-Crosslauf Leitzersdorf (21. Mai) und Ruppersthaler Weintraubenlauf (25. Juni). Dafür gab es den Stetteldorfer Silvesterlauf nicht mehr. Das Finale wird dann wie üblich beim „4KellergassenLauf“ in Hollabrunn stattfinden. Für die Gesamtwertung sind übrigens vier Teilnahmen notwendig. Mit „Race Result“ wird es auch eine neue Zeitnehmung geben.

Was sind die Ziele? Laufcup-Obfrau Eva Tröthann führt aus: „Wir haben im Vorjahr zwar nur vier Läufe gehabt, aber 1.400 Finisher, das war bzw. ist wirklich eine ganz tolle Sache. Daran wollen wir anschließen und uns steigern.“ Tröthann hat zudem eines beobachtet: „Die Stimmung war immer gut, egal bei welcher Veranstaltung. Also ich denke, dass die, die kommen, motivierter sind.“