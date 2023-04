Laufsieger kollabierte kurz vor dem Ziel

Werbung

Vor dem langen Osterwochenende hatten die Organisatoren des Ziersdorfer Osterlaufs ein wenig Bauchweh aufgrund der Wettervorhersagen. Aber dann hatte der Wettergott Einsehen mit dem Auftaktbewerb des Schmidataler Laufcups und sorgte für perfektes Laufwetter mit Sonne. Das lockte über 300 Teilnehmer an, die sich nach den österlichen Deftigkeiten sportlich betätigen wollten.

So auch im Hauptlauf, wo das Duell um den Sieg hochklassig, aber auf den letzten Metern auch hochdramatisch wurde. Denn Gerhard Steinböck und Vorjahressieger Philipp Gintenstorfer lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Duell in der ersten Runde, bei Kilometer sieben zog Steinböck jedoch das Tempo an und lief dem Laufcup-Gesamtsieger 2022 davon. Doch das hohe Tempo sollte sich noch rächen.

Zuschauer hielten den Atem an, als Steinböck einlief

Denn auf der Zielgeraden spielte sich ein Drama ab, als Steinböck kurz vor der Ziellinie, ca. 200 Meter davor, ins Straucheln kam, plötzlich Schlangenlinie lief und sich am Absperrgitter festhalten musste. Offensichtlich hatte er einen Kreislaufkollaps erlitten, mit letzter Kraft schleppte er sich über die Ziellinie. Dort wurde er schon von den Verantwortlichen in Empfang genommen, mit einer Aludecke und Nährstoffen versorgt.

„Wir haben zum Glück ein paar Sanitäter bei uns im Verein, da hatten wir alles im Griff“, war auch Andreas Kuntner, Cheforganisator vom Veranstalterverein SV Ziersdorf, ein wenig geschockt. Da verblasste auch die tolle Siegerzeit, die er eigentlich lief. Zum Glück erholte sich Steinböck schnell und war bei der Siegerehrung schon wieder der Alte. „Er hat uns dann erzählt, dass ihm das schon einmal passiert ist. Gerhard ist halt ein extrem ehrgeiziger Läufer, vielleicht war das ein wenig zu viel“, berichtete Kuntner.

Leuthner lief bei den Damen in einer eigenen Welt

Bei den Damen ging es nicht ganz so dramatisch zu, Katharina Leuthner war eine Klasse für sich, gewann mit fast zweieinhalb Minuten Vorsprung auf die Zweite, Anna Holzmann aus Zwettl. Auch die Kinder- und Jugendläufe sorgten für Begeisterung. Und das Zusammenspiel der 40 Helfer mit den Fußballern des SV Ziersdorf, die nach ihrem hochdramatischen Sieg (Anm.: siehe auch Seite 78) gerne mithalfen, funktionierte wie immer einwandfrei. So gut, dass Kuntner und Co. am Montagnachmittag um 15 Uhr schon mit dem Abbau fertig waren. „Viele Hände, schnelles Ende“, grinste Kuntner. Einer Fortsetzung 2024 steht nichts im Wege, einzig die geringe Anzahl an Kindern aus dem eigenen Verein störte Kuntner ein wenig: „Aber das wird mit dem Termin zu Ostern, wo viele auf Urlaub sind, leider nicht anders gehen.“