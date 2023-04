Lauftreff wählte neuen Vorstand

Werbung

Vor Kurzem hielt der Lauftreff Hollabrunn die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes im Gasthaus Rammel ab. Obfrau Eva Tröthann gab einen Rückblick auf die Sportjahre 2019 bis 2022, die von der Coronapandemie überschattet und für den Laufverein sehr schwer zu überstehen waren.

Trotzdem konnte der Verein den einen oder anderen sportlichen Erfolg für sich verbuchen. So wurde beispielsweise der „4Kellergassenlauf“ mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt, ebenso der beliebte Kinderlauftreff in den Sommerferien. Eva Tröthann lobte sowohl die Lauftreff- als auch die Vorstandsmitglieder: „Mit einem tollen Team kommt man auch durch schlechtere Zeiten. Das haben wir in der Cornona-Pandemie bewiesen.“

Neuer Trainer bietet Lauftrainings an

Nach der Wiederwahl des Vorstandes erläuterte die Obfrau den erfreulichen Ausblick auf das Jahr 2023. Nach den überstandenen einschränkenden Covic-Maßnahmen sieht man in ein sportliches neues Jahr mit vielen Trainings und Wettkämpfen. An vorderster Stelle steht das gemeinsame Trainieren, weil es in der Gruppe einfach viel mehr Spaß macht, längere Trainingseinheiten geschafft werden und die sportlichen Ziele gemeinsam erreicht werden können.

Großes Augenmerk wird in den nächsten Monaten und Jahren auf männliche Läufer gelegt, denn die bleiben seit der Pandemie nach wie vor dem Training fern. Der neue Trainer Alexander Graf bietet jeden Dienstag Lauftrainings an. Wer gerne – auch flotter – läuft, ist bei ihm gut aufgehoben!