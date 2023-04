Mutter-Tochter-Duo siegte bei Lauf in Wien

Werbung

Knapp 800 tolle Frauen und Mädchen machten Mitte der Vorwoche in bester Stimmung den Frauen Fun Run zu ihrem sportlichen Höhepunkt des Frühlings. Und zwei Retzerinnen sorgten für die Glanzlichter:

In relaxter, abendlicher Atmosphäre gestartet, packte die Läuferinnen auf der schnellen Strecke im Wiener Prater der Ehrgeiz. Im bunt gemischten Starterinnenfeld setzte sich Barbara Grabner auf der 2,5 Kilometer langen Strecke an die Spitze und gewann souverän in 9:56 Minuten. Die 5-km-Strecke konnte Barbaras Tochter Sophie Grabner in 17:25 für sich entscheiden und sich damit den ersten Platz sichern.

Letztere war danach happy: „Es war sehr besonders, dass wir als Mutter-Tochter-Duo beide Distanzen gewinnen konnten, das war wirklich sehr cool! Ich freu’ mich außerdem über eine Bestzeit auf der kurzen Strecke aus dem Marathontraining heraus.“