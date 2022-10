Positive Bilanz, zwei neue Läufe und ein Rückkehrer

Werbung

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wurde in diesem Jahr erstmals wieder der Schmidataler Laufcup ausgetragen. Beginnend mit dem Ziersdorfer Osterlauf ging er vor Kurzem mit dem „4KellergassenLauf“ in Hollabrunn zu Ende.

Ganz von Absagen verschont blieben die Veranstalter allerdings auch dieses Jahr nicht: Von den geplanten fünf Stopps konnten am Ende nur vier ausgetragen werden, denn der Ravelsbacher Marktlauf musste unter anderem aufgrund der zu geringen Teilnehmerzahl kurzfristig abgesagt werden. Gelaufen wurde neben Ziersdorf und Hollabrunn auch beim Wagramlauf Stetteldorf und beim Ruppersthaler Weintraubenlauf. Dennoch bilanzierte Laufcup-Obfrau Eva Tröthann durchaus positiv: „Wenn ich so zurückdenke an die letzten beiden Jahre, hat das jetzt eigentlich einen sehr guten Verlauf genommen. Wir haben zwar nur vier Läufe gehabt, aber 1.400 Finisher, das war bzw. ist wirklich eine ganz tolle Sache.“

Tröthann: „Läufer müssen in Schwung kommen“

Die Auswirkungen der Corona- Pandemie waren für sie in diesem Jahr insofern noch bemerkbar, weil die Teilnehmer nun vorsichtiger seien und wieder neu motiviert werden müssen, bei Laufveranstaltungen mitzumachen. „Ich glaube, dass die Läufer wieder in Schwung kommen müssen. Man muss aufmerksam machen, weil bei den Läufern ein anderer Rhythmus drinnen war. Man hat aber bei den beiden letzten Veranstaltungen in Ruppersthal und Hollabrunn schon gesehen, dass sich wieder etwas bewegt hat“, meinte Tröthann. Zu spüren war für die Hollabrunnerin aber auch, dass die Motivation im Teilnehmerfeld – auch wenn dieses noch kleiner war als vor der Pandemie – stets hoch war: „Die Stimmung war immer gut, egal bei welcher Veranstaltung. Also ich denke, dass die, die kommen, motivierter sind.“

Horn ist wieder da und zwei „Korneuburger“

Mit dem diesjährigen Finale begannen auch bereits die Planungen für das kommende Jahr. Einige Änderungen stehen schon fest: So wird es mit Race Result eine neue Zeitnehmung geben, und auch die Anzahl der Läufe, die zur Cupwertung zählen, wird wieder aufgestockt. Der Start findet voraussichtlich erneut im Rahmen des Ziersdorfer Osterlaufs statt, dazu kommen Ruppersthal, „Rückkehrer“ Horn, Sierndorf und Leitzersdorf. Dafür gibt es den Stetteldorfer Silvesterlauf nicht mehr (die NÖN berichtete).Das Finale wird wie üblich beim „4KellergassenLauf“ in Hollabrunn stattfinden. Da-mit werden sechs Veranstaltungen mit dabei sein, vier sind für die Gesamtwertung notwendig.