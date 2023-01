Andreas Wieser: Ein Mann, drei Sportarten

Werbung

Einen Marathon zu absolvieren, ist schon nicht jedermanns Sache. Dazu auch noch beim Schach ein gewisses Niveau zu erreichen, ist bemerkenswert. Aber das alles noch zu toppen, um auch als Trainer im Taekwondo zu arbeiten, wohl einzigartig. Herzlich willkommen Andreas Wieser!

Der 53-jährige, gebürtige Retzer ist ein echter „Tausendsassa“, was den Sport angeht. In der Vorweihnachtszeit war er in Athen, um in der griechischen Hauptstadt am Marathon teilzunehmen. „Eigentlich war es ein Geschenk zu meinem Fünfziger, aber aufgrund von Corona mussten wir es immer wieder verschieben. Jetzt hat es endlich geklappt“, freute sich Wieser, der das Ganze für einen zwölf Mann bzw. Frau starken Kurzurlaub nutzte. Und die Anfeuerung aus der Heimat half, der Weinviertler finishte in 4:36,59 Stunden. Und das, obwohl er im Vorjahr gleich mehrmals vom Verletzungs- oder Er krankungsteufel heimgesucht wurde, unter anderem mit einer gebrochenen Rippe.

Ausgerechnet Wien fehlt noch auf Wiesers Liste

„Ich möchte unbedingt wieder nach Athen und unter vier Stunden laufen“, gab sich Wieser im Ziel schon kämpferisch. Seit er 2007 das Laufen für sich entdeckte, nahm er schon an über einem halben Dutzend Marathons teil, vor allem in Berlin, wo er auch seine persönliche Bestzeit von 3:49,19 aufstellte. Heuer soll es übrigens auch erstmals mit einer Teilnahme am Wien-Marathon, eigentlich dem nächstbesten Ziel für die Königsdisziplin der Läufer, klappen.

Vorerst kann sich Wieser nun allerdings wieder einem weiteren Hobby – dem königlichen Spiel – widmen. Er ist nämlich auch Obmann des Schachclubs Retz und Mitglied der Turniermannschaft. Allerdings ruht dort im Moment der Spielbetrieb, weil es zu wenig Mitglieder gibt. „Leider haben wir durch Corona ein paar verloren, aber vielleicht finden sich in Zukunft ein paar Schachinteressierte“, hofft er.

Wenn nicht, kann er sich vermehrt dem Taekwondo widmen, einem Sport, auf den er über die Tochter einer Freundin gekommen ist. Er trainiert in einem Wiener Klub, absolvierte vor Kurzem seine letzte Farbgurtprüfung und arbeitet als Trainer. „Also fad wird mir auch im kommenden Jahr nicht“, grinst Wieser.