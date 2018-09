Mitte August ging es für Sophie Grabner aus Retz wieder zurück vom heimatlichen Weinviertel in die Vereinigten Staaten nach Louisiana, an „ihre“ McNeese State University. Es startete nicht nur das dritte Semester ihres Journalistik-Studiums, sondern es ging auch endlich sportlich für die 20-Jährige los.

Nach ihrer langen Verletzungspause (Anm.: Muskelverletzung) konnte sie diesmal voll ins Training einsteigen und endlich auch ihren ersten großen Wettkampf absolvieren.

Beim sogenannten „McNeese Season Opener“, einem Drei Kilometer-Lauf in Lake Charles, holte Grabner Platz zwei in der Teamwertung und war auch mit ihrer Einzelleistung zufrieden: „Es war mein Comeback und überhaupt mein erster College-Wettkampf. Dafür waren meine 12:11 Minuten und Platz 37 in Ordnung.“

Die Dichte in den USA ist im College enorm

Klingt vielleicht nicht so berauschend, aber ihre Uni startet in der höchsten amerikanischen Collegeliga, wo das Niveau enorm ist. „Auch innerhalb meines Teams, weil wir sind 15 Mädels, die Cross Country laufen, aber maximal acht dürfen starten.

Also der Kampf ums Leiberl ist vorprogrammiert“, weiß Grabner, für die es jetzt mit dem „LSU Invitational“ in Baton Rouge über 5 km weitergeht. „Für mich ist es jetzt wichtig, mich von Rennen zu Rennen zu steigern, damit ich bald wieder bei 100 Prozent bin.“