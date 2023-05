Über 40 Kilometer dem Auto davongelaufen

„Laufen für die, die es nicht können“ - so lautet das Motto des Wings for Life Run, der auch heuer wieder Anfang Mai in Wien stattfand. Alle Start- und Spendengelder fließen zu hundert Prozent in die Rückenmarksforschung und dienen damit dem weltweiten Kampf gegen Querschnittslähmung. Mittendrin statt nur dabei auch die flotte Weinviertlerin Preiß.

Die 28-Jährige setzte dabei ein sportliches Ausrufezeichen und wurde erst bei Kilometer 44 vom so genannten Catcher Car eingeholt. Wer von diesem Auto, welches sich 30 Minuten nach dem Start in Bewegung setzt und die Läufer mit kontinuierlicher Geschwindigkeitszunahme verfolgt, eingeholt wird, dessen Run ist beendet. „Ein bisschen weiter hätte ich es mir schon erhofft, aber zumindest habe ich jetzt eine neue Marathonbestzeit“, resümierte die Hollabrunnerin, die laut eigener Aussage noch immer ein bisschen schwere Beine vom Frühlingsmarathon des LCC Wien ein paar Wochen zuvor hatte. Dort schaffte sie es in 2:57 Stunden dafür aber erstmals unter drei Stunden im Marathon.

Rekord-Staatsmeister war eine unglaubliche Hilfe

Da Preiß, die seit ihrem zehnten Lebensjahr läuft und schon bei zahlreichen Bewerben Landes- und österreichische Meistertitel holte, für das Team Ströck an den Start ging, hatte sie einen tollen Pacemaker an ihrer Seite. Und zwar niemand geringeren als Andreas Vojta. Der 33-jährige Gerasdorfer ist ja regierender Staatsmeister im Marathon und kein Leichtathlet bzw. Läufer hat in Österreich mehr Staatsmeistertitel geholt. „Eigentlich wollte er nur 25 bis 30 Kilometer mit mir mitrennen, dann sind es 37 geworden und das hat mir enorm geholfen“, war Preiß froh über diese Unterstützung.

Nächster Bewerb für die Sonderschulpädagogin wird nun der Österreichische Frauenlauf im Juni sein. Aber auch ohne Bewerbe wird Preiß weiter fleißig in die Laufschuhe schlüpfen, „denn ich brauche das zum Ausgleich. Das war immer schon so.“