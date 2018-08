Beste Organisation im Steinbruch Hengl in Limberg: Denn unter „steinharten“ Bedingungen fielen beim fünften Lauf der diesjährigen Europameisterschaft im Truck Trial erste wichtige Vorentscheidungen. Den Zusehern wurde aufregender Sport geboten, neben dem Truck Trial matchten sich auch die Motorrad- und Modellbautrialer.

„Viele Familien wollten sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen“

Nur bei den Zwei-Achsern konnte sich der amtierende Europameister, Team Avia aus Tschechien, mit einem Sieg behaupten. In den anderen Kategorien sind neue Teams auf ihren ersten Europameistertitel heiß.

Bei den Prototypen holte sich Team „Fans on the Road“ aus Niederösterreich den ersten Platz. Die Vier-Achs-Kategorie konnte sich in der letzten Sektion das steirische Team Reicher sichern. In der großen Kategorie der Drei-Achser waren diesmal auch zwei Tatra aus Polen am Start. Die 25 Punkte holte sich jedoch ein österreichisches Team – das Team „ZebraZil“.

Jetzt zieht der Trucktrialtross weiter nach Chatel, einem Skiort in Frankreich. Die Organisatoren in Limberg rund um Veranstalter Gerald Aichinger zogen eine positive Bilanz: Trotz teils schlechter Wetterbedingungen besuchten ca. 2.000 Leute den Steinbruch in Limberg.

Der Eintritt war bis 14 Jahre gratis, „wodurch sich viele Familien, zum Teil mit Gummistiefeln ausgestattet, dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollten“, so Aichinger augenzwinkernd. Kein Wunder, wenn die Fahrer ihre tonnenschweren Fahrzeuge durch das Gelände bewegen und gegen die Schwerkraft kämpfen. „So ein Spektakel gibt es nur einmal im Jahr in Österreich zu sehen – und zwar bei uns.“