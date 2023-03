Für Schneeweis geht‘s jetzt zu den Junioren

Werbung

Für den Obritzer Kevin Schneeweis nimmt die Karriere nach seiner schweren Verletzung endlich wieder Fahrt auf. Nach dem ersten Mal zurück im Rennsattel (Anm.: die NÖN berichtete) wurde er jetzt vom MSC Imbach auch als offizieller Vereinsfahrer für 2023 bestätigt.

Für den 17-jährigen wird es in die hochkarätig besetzte österreichische JuniorenMeisterschaft gehen. Der KTM-Pilot konnte bereits in seiner Jugendzeit mit mehreren 85ccm-ÖM-Podiums für die Imbacher aufzeigen. „Und ich bin topmotiviert“, freut sich Schneeweis.

Da passt es ganz gut, dass sein Verein heuer seinen 50. Geburtstag feiert. Seit Jahrzehnten zählt der MSC Imbach zu den Top-Vereinen in der heimischen Motocross-Szene und bietet seinen Fans und Besuchern jährlich Motocross-Veranstaltungen auf höchstem Niveau. Die ersten österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaften wurden Anfang der 80er Jahre in Imbach ausgetragen und bis heute zählen die Motocross-Events am Pfeningberg (Anm.: Gemeinde Senftenberg, Bezirk Krems-Land) zu den spektakulärsten Rennen Österreichs.

Kultiges „Night Race“ findet wieder statt

Im Mai finden dort die österreichischen Motocross-Meisterschaft statt, im Oktober dann wieder das legendäre „Night Race.“ Mit diesem gelang es dem Verein, ein einzigartiges Motocross-Rennen unter Flutlicht ins Leben zu rufen, welches mittlerweile „Kultstatus“ in der Motocross-Szene erreicht hat. „Das sind für mich zwei absolute Saisonhöhepunkte“, so Schneeweis.