Hollabrunner gab Vollgas vor 30.000 Fans

Die „Teffli Rally“ ist das weltweit größte Mofarennen mit 178 Teilnehmern aus verschiedensten Ländern. Neben dieser Vielzahl an Startern zählt diese Veranstaltung zum größten Fest im Kanton Nidwalden und wird beinahe jedes Mal von über 30.000 Zuschauern besucht. Heuer zeigte in der Schweiz auch ein Hollabrunner auf, genauer gesagt ein Großer, Marco Ruby.

Gefahren wird dabei auf alten Mofas, die bis aufs Letzte getunt sind. Über zwei Vorläufe können sich die Fahrer für das Abendprogramm qualifizieren. Der Weg ins Finale, welches bei Flutlicht ausgetragen wird, führt über das Viertel- und Halb finale, wobei sich immer die besten fünf Fahrer sich für die nächste Runde qualifizieren.

Das Mofawerk Racing Team aus Groß bei Hollabrunn, allen voran Ruby, machte sich auf den langen Weg in die Schweiz, genauer gesagt nach Ennetmoos, um sich mit den besten Fahrern der Welt zu messen. Dass sie zu den Top drei in Österreich zählen, war Ruby und Co. schon länger klar, aber die Konkurrenz in der Schweiz ist noch einmal auf einem anderen Niveau.

„Hier werden 10.000 Euro nur in den Motor gesteckt, von den anderen Ausgaben ganz zu schweigen“, berichtet Ruby. Felix Taglieber aus Oberfellabrunn und „Tschesn King“ hatten ihren Startplatz schon zur offiziellen Anmeldung bestätigt bekommen. Bei Ruby klingelte erst eine Woche zuvor das Telefon und auch er bekam noch in letzter Sekunde seinen Startplatz.

Tipps und Tricks gab‘s vom Vater

Wie sich herausstellte, zu Recht: Im Vorlauf souverän, setzte er sich im Viertel- und Halbfinale durch – und löste das Finalticket. Expertise bekam er von seinem Vater Othmar Ruby, in der Vergangenheit vierfacher Motocross-Staatsmeister, der seinen Sohn vor Ort unterstützte. Während es für Taglieber am Ende zu Platz 20 reichte, schaffte es Ruby vor 30.000 lautstarken Fans auf den starken siebten Rang.

„Die Konkurrenz war uns leistungstechnisch stark überlegen, aber vor so vielen Leuten bei dieser unglaublichen Atmosphäre fühlt sich Platz sieben wie ein halber Sieg an“, schwärmte Ruby. „Jetzt wissen wir, dass wir auch international zu den Besten dieses Sports zählen.“

Dieses Top-Ergebnis hat Ruby noch einmal Blut lecken lassen. „Wenn wir das dazu nötige Material auf die Beine stellen können und unser Team wieder dabei ist, möchten Felix und ich nächstes Jahr ein paar Läufe zur Schweizer Meisterschaft fahren.“ Anders gesagt: Sollten sich Sponsoren finden, würde das den beiden helfen ...