Hollabrunner Motorsportler: Unfallschock und neuer Traktor

Kaum wird das Wetter schöner, fangen auch die Motoren wieder an zu glühen. So auch bei den Meisterschaftsfahrern des WRT Hollabrunn. Wir haben den Überblick:

Beim Buggy-Saisonauftakt für die FIA CEZ beim AMK Humpolec in Tschechien waren Philip Stenzl und Markus Thomas am Start. Für Stenzl gab es in der Klasse Buggy 1.600 ccm allerdings ein unschönes Ende: Beim ersten Zeittraining kam es zu einem heftigen Überschlag mit seinem Buggy und Stenzl musste vorsorglich ins Spital, zum Glück ist bei dem Abflug aber nichts Schlimmeres passiert. „Das hat nicht gut ausgesehen, verlief aber relativ glimpflich. Er zog sich ein Schleudertrauma zu und spürt jetzt noch ein paar Körperteile.“ Für Thomas lief es in der Klasse Super-Buggy hingegen weitaus besser, mit konstanten guten Ergebnissen in den Vorläufen qualifizierte er sich im Feld von 20 Fahrern für das Finale, welches er auf dem siebten Platz beendete.

Weiter geht es für die Buggys Mitte Juni im ungarischen Nyrad.

Vergangenes Wochenende war auch Saisonstart der ÖMSV Autocross/Quad Staatsmeisterschaft in Rappolz. Für den WRT gingen drei Fahrer an den Start: Sascha und Lukas Troll starteten in der Klasse Tourenwagen bis 2.000 ccm und Michael Turtzer in der Klasse Tourenwagen Allrad. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen: Sascha Troll belegte an beiden Renntagen in allen Läufen Platz eins und führt die Klasse Tourenwagen 2.000 an. Sein Bruder Lukas folgte dicht dahinter, belegte mit seinem Honda Civic in allen Läufen Rang zwei. „Da deutet sich ein spannendes Familienduell an“, schmunzelt WRT-Obmann Daniel Fischer. Turtzer erreichte am Samstag Platz vier und wurde tags darauf Dritter. Das nächste Rennen findet bereits in zwei Wochen im ungarischen Csapod statt.

Neuer Traktor wurde in den Dienst gestellt

Auch abseits der Rennstrecke gab es gute Nachrichten für die Hollabrunner Motorsportler: WRT-Obmann Fischer freute sich über einen Förderzuschuss der Privatstiftung der Weinviertler Sparkasse, mit dem ein Traktor für das Renngelände angeschafft werden konnte. Über den Winter wurde der Steyr von zwei Mitgliedern des Vereins (Anm.: Andreas Gschladt und Florian Wojziak) über viele Stunden hinweg generalsaniert und rechtzeitig zu Saisonbeginn in Dienst gestellt.