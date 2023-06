Hollabrunner sorgten beim Erzbergrodeo für Aufsehen

Es ist das größte und spektakulärste Enduro-Motorradrennen in Europa - die Rede ist vom Erzbergrodeo im steirischen Eisenerz. Über 1.200 Starter versuchen dabei, die spektakulären Serpentinen auf den Erzberg zu bezwingen, darunter zwei Hollabrunner: Marco Ruby aus Groß und Felix Taglieber aus Oberfellabrunn. Und die zwei Weinviertler waren „Exoten“ und gingen mit ihren Maxi Puch-Mofas an den Start, während der Großteil des Feldes mit Motocross-Motorrädern fuhr.

„Da haben viele Leute zuerst einmal geschaut bzw. gefragt, wie wir mit denen überhaupt hochkommen sollen“, schmunzelt Ruby. Grundsätzlich darf mit jeder Maschine teilgenommen werden, so waren auch Vespas mit von der Partie, doch leistungstechnisch waren die Motocrosser im Vorteil. Das hinderte Ruby/Taglieber aber nicht, am Prolog, sprich der Qualifikation der besten 500 für das Hauptrennen, teilzunehmen. Dabei ging es 13 Kilometer die Serpentinen hinauf, knackige und unglaublich steile Anstiege inklusive. Und ungefährlich ist es auch nicht, so stürzte Taglieber bei einer Steigung und brach sich den kleinen Finger.

Aufpassen auf die Maschine: „Eine ständige Gratwanderung“

Nicht so Ruby, der mit seinem Mofa in sensationellen 14:02 Minuten ins Ziel kam, als einziger Nicht-Motocrosser! Damit verpasste er als 854ster zwar das Finale, ließ aber viele Fahrer auf viel stärkeren Maschinen hinter sich. Zum Vergleich: Der Sieger brauchte zehn Minuten, der 500ste zwölf. Das größte Problem für Ruby war es aufzupassen, dass sein Mofa nicht auseinanderfällt. „Die Maschinen sind für so ein Rennen natürlich nicht gemacht, das ist eine ständige Gratwanderung. Als sich die Speichen aufgelöst haben, ging es nur mehr darum, ins Ziel zu kommen.“

Aber das reicht Ruby nicht für nächstes Jahr, jetzt will er seine Maschine tunen und mittels Videoanalyse an einer perfekten Renntaktik feilen, um es vielleicht wirklich unter die Top-500 zu schaffen. Hätte er das heuer schon auf einem Motocrossbike? „Schwer zu sagen, ob ich wirklich schneller gewesen wäre, weil es dann zu einer Mutprobe wird, wenn du mehr PS im Tank hast. Denn das Rennen ist vieles, nur nichts für schwache Nerven.“