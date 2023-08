Kuttner gibt Gas – Neue Klasse, neues Glück?

Am Samstag und Sonntag fährt die Rallycross-Staatsmeisterschaft ihr letztes Heimrennen der Saison in Fuglau bei Horn. Für Hollabrunns schnellste Rallycrosserin Birgit Kuttner geht es in einer neuen Klasse ums Podium.

Fünf Wochen nach dem ersten Kräftemessen im Waldviertel ist die MJP-Arena Fuglau abermals Schauplatz der heimischen Rallycross-Aktion. Nachdem erfolgreichen Gastspiel der Deutschen Rallycross-Meisterschaft im Juli, ist diesmal der volumenstarke Tschechische Rallycross-Cup zu Gast. Ein besonderer Leckerbissen ist dabei standesgemäß der Škoda-Markenpokal, wo mit stehts harten Bandagen, ordentlich Lackpartikelaustausch in bester Rallycross-Manier um die Positionen gefightet wird. Kuttner schätzt an der Traditionspiste im Waldviertel den „Rundstrecken-Charakter“.

Podium weckt Kuttners Kampfgeist

„Ich habe wieder so richtig Spaß am Rennfahren“, strahlte Kuttner nach dem letzten Rennen der Staatsmeisterschaft Ende Juli. Auch damals wurde in der MJP-Arena in der Nähe von Horn gefahren und Kuttner erreichte mit ihrem nur 1,6 Liter Hubraum Wagen einen beachtlichen dritten Platz in der großen Tourenwagenklasse. Die Gegner der Hollabrunnerin hatten dabei mehr als doppelt so viele PS wie ihr Honda Civic. „Meine reguläre Klasse bis 1,6 Liter Hubraum boykottiere ich im Moment, dort fahren nur hochgezüchtete Werksautos herum. Da hat man mit einem Bastlerfahrzeug keine Chance“, erklärt Birgit den ungewöhnlichen Schritt. Beim Rennen Anfang September wird sie ihr Glück in der Klasse bis 2 Liter Hubraum versuchen – auch hier strebt sie wieder ein Podium an. „Ich bin auf den Geschmack gekommen, am Papier sollte ich sogar etwas näher an die Spitze herankommen“, zwinkert Kuttner frech.