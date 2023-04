Motocross-Ass Schneeweis zurück im Sattel

Werbung

Für das Obritzer Motocross-Top-Talent Kevin Schneeweis wird es schön langsam wieder ernst. Nach seiner Schulter-OP saß er zuletzt wieder auf dem Rennsattel (Anm.: die NÖN berichtete), jetzt nahm der 17-Jährige auch wieder an Rennen teil.

Zunächst an einem Testrennen im tschechischen Karlín, wo Schneeweis in der größeren Klasse, sprich MX II und 250 ccm, an den Start ging – und überraschend mit seiner 125-ccm-Maschine gewann. „Das war zwar sehr intensiv, aber auch sehr erfolgreich, vor allem, weil starke Gegner am Start waren.“ Im zweiten Bewerb wurde es fast noch besser, denn obwohl der Weinviertler stürzte, feierte er eine Aufholjagd und siegte erneut.

Zwar keinen Erfolg, aber eine Spitzenplatzierung gelang ihm danach bei einem weiteren Trainingsrennen in der Slowakei. Dort war das Teilnehmerfeld noch hochkarätiger besetzt, viele österreichische und EM-Fahrer nahmen aufgrund der Grenznähe daran teil. Platz elf war für Schneeweis fast unglaublich: „Bei den Fahrern wurde dieser Hobbycup fast zur professionellen Meisterschaft. Es hat mir gezeigt, dass ich körperlich und mental wieder bei 100 Prozent bin.“ Das will der Obritzer nun auch beim Auftakt der österreichischen Motocross-Meisterschaften im steirischen Paldau beweisen.