Der MSC Nursch, rund um Obmann Ewald Schönhofer, stemmte die Herkulesaufgabe und bot hunderten Zusehern ein hochkarätiges Motocross Spektakel: Zum Auftakt des „hochoktanigen“ Wochenendes gastierte der Waldviertler Motocross Cup mit über 200 Hobbypiloten auf der traditionellen Naturstrecke – im Herzen des Weinviertels und an der Grenze zum Bezirk Hollabrunn.

Weiter ging es am Sonntag mit einem attraktiven Programm: Die Bewerbe zum „Auner MX2 Cup“ sowie „Auner 125 2Takt“ waren die am stärksten besetzten Klassen und stellen gewissermaßen die „2. Bundesliga“ des Motocross-Sports in Österreich dar – das begeisterte auch viele Fans aus Hollabrunn und Umgebung.

In den Läufen der Classic- und Twinshock- Wertung standen einige wahre Schmuckstücke längst ver gangener Zeiten am Startgatter. Unumstrittener Publikumsmagnet war sicherlich das im Rahmen der „Goaßbergtrophy“ ausgetragene internationale Seitenwagen-Motocross mit dem vierfachen Weltmeister Hansi Bächtold aus der Schweiz. -ps-