Motocrosser Schneeweis hatte Reifenspuren am Rücken

Sehenswerte Rennen und eine großartige Stimmung bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in Imbach. Fans und Besucher bekamen großartigen Motocross-Sport zu sehen und wurden von den Fahrern mit spannenden Rennen belohnt. Unter anderem vom Obritzer Kevin Schneeweis.

Der Youngster vom Veranstalterverein MSC Imbach hatte allerdings mit großen Problemen zu kämpfen: Schon in der Quali kämpfte er mit der neuen Regelung des Verbandes, dass Ellbogenschützer ab sofort verpflichtend zu tragen sind. „Das hat bei mir zu steifen Händen geführt, daran muss ich mich erst gewöhnen“, so Schneeweis, der deshalb eher weiter hinten startete.

In den Rennen selbst kam er zweimal zu Sturz, einmal fuhr ihn danach sogar noch ein anderer Fahrer um. Dennoch kämpfte er sich immer wieder zurück und konnte in der Tageswertung der Junioren-Klasse 17ter werden. Seine beiden Einzelplatzierungen: Rang 18 und 15. „Ich schaue aus wie ein Boxer, habe sogar Reifenspuren am Rücken, aber auch das ist Motocross.“