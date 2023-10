Motocrosser Schneeweis kommt schön langsam wieder in Form

Ein hartes Jahr liegt bisher hinter Kevin Schneeweis aus Obritz. Das 18-jährige Top-Talent in Sachen Motocross verletzte sich ja letzten Herbst schwer, zog sich einen Beinbruch zu. Im Frühjahr feierte er sein Renncomeback, zum ersten Mal bei den Junioren, zeigte gute Leistungen, kam aber auch erneut schwer zum Sturz, inklusive Reifenspuren am Rücken. Zudem quälte ihn im Sommer noch ein Infekt, weshalb er wochenlang ausfiel. Vor Kurzem kehrte er im Rahmen der tschechischen Meisterschaften in das Renngeschehen zurück (Anm.: die NÖN berichtete).

Bei einem weiteren Meisterschaftsrennen in unserem nordöstlichen Nachbarland, in der Nähe von Budweis, stand Schneeweis wieder am Start. Nach einer guten Qualifikation startete er von Platz elf und schaffte es im ersten Lauf noch auf Rang acht. Im Zweiten verpatzte er den Start und wurde so „nur“ 15ter. Dennoch zog Schneeweis zufrieden Bilanz: „Es wartet noch viel Arbeit auf mich, aber es war nicht so schlecht.“

Kultiges „Night Race“ findet wieder statt

Die Saison ist für den Fahrer des MSC Imbach aber noch lange nicht zu Ende, kommenden Samstag findet bei seinem Verein wieder das legendäre „Night Race“statt. Mit diesem gelang es dem MSC Imbach ein einzigartiges Motocross-Rennen unter Flutlicht ins Leben zu rufen, welches mittlerweile „Kultstatus“ in der Motocross-Szene erreicht hat. Bis heute zählen die Motocross-Events am Pfeningberg (Anm.: Gemeinde Senftenberg, Bezirk Krems-Land) zu den spektakulärsten Rennen Österreichs. „Das ist für mich ein absoluter Saisonhöhepunkt“, so Schneeweis.