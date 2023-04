Schnellste Rennfahrerin des Bezirks gab wieder Gas

Mehr als 5.000 Zuseher feierten am vergangenen Wochenende an zwei Tagen – gemeinsam mit dem Wachauring – 50 Jahre Rallycross in Österreich. Und mittendrin statt nur dabei auch das Hollabrunner Aushängeschild Birgit Kuttner.

Mit einem ungeheuren Zuschaueransturm startete die Rallycross-Staatsmeisterschaft in ihre neue Saison. Neben dem österreichischen Championat schlug auch die tschechische, die slowakische und die FIA Zentraleuropa-Meisterschaft ihre Zelte in der Wachau auf. Zum 50-jährigen Jubiläum der Rennstrecke trafen sich zahlreiche Motorsport-Legenden und Ehrengäste am Wachauring. Mit Demorunden und einer Autogrammstunde begeisterten sie die Besucher.

Für Kuttner lief es in ihrer Klasse Super Touring Cars bis 1.600 ccm zum Start wie erwartet, was in diesem Fall mit dem Zusatz „leider“ versehen werden muss. „Es war durchwachsen, aber das haben wir erwartet, weil wir einiges am Auto erneuert und ausprobiert haben. Zudem hatten wir mit den Bremsen Probleme, aber das ist alles in Arbeit“, erklärt die Weinviertlerin, die deshalb „nur“ im Mittelfeld landete.

Das war für sie in Ordnung, größer der Ärger darüber, dass teilweise Werksautos von Škoda in ihrer Klasse an den Start gingen. „Da bist du mit einem umgebauten Straßenauto absolut chancenlos und das ist echt frustrierend.“ Weiter geht es für Kuttner jetzt im Juni im tschechischen Sedlcany.