Schnellste Rennfahrerin des Bezirks ist zurück

Am 22. und 23. April startet die erfolgreiche Rallycrosserin Birgit Kuttner aus Hollabrunn in die neue Saison. Nach einigen Updates am Honda Civic ist das Rennen in Melk eine erste Standortbestimmung.

Ein neuer Auspuff soll nämlich zusätzliche PS bringen für die Hollabrunnerin, die heuer auch wieder internationale Zonenrennen anstrebt. „Ich möchte die Veränderungen gegen Konkurrenten testen, da weiß man dann wirklich, wo man steht“, beschreibt Kuttner die Ungewissheit und die Anspannung vor einem Saisonstart. Mit dem Rennen in Melk steht gleich zu Beginn der Höhepunkt des Rallycross-Jahres an.

Genau vor 50 Jahren wurde die Strecke in Sichtweite des Benediktinerstiftes eröffnet – ein Grund zum Feiern, auch mit vielen Helden und Legenden der Vergangenheit. Für Birgit Kuttner zählt aber nur die Gegenwart. „Wir haben eine neue Bremsanlage und einen besseren Auspuff verbaut. Der Honda Civic hat jetzt ein bissl mehr Power“, konkretisiert Kuttner die Verbesserungen. Für ausufernde Tests blieb leider keine Zeit mehr. So wird’s in Melk ein „learning by doing“.

Das große Ziel? „Die Konkurrenz ärgern“

„Ich möchte ins Ziel kommen und die Konkurrenten so gut es geht ärgern. Die Vorfreude ist jedenfalls schon groß“, kommentiert die Weinviertlerin und zweifache Zonenmeisterin die Herangehensweise vor ihrem „Heimspiel“ in Melk. Danach werden die weiteren Renneinsätze für 2023 geplant.