Titel geholt. Philip Stenzl aus Hollabrunn. Foto: privat | privat

Der Hollabrunner Philip Stenzl ist in der Klasse Buggy 1600 sehr erfolgreich. Anfang Oktober gewann er bei der Rallye im ungarischen Dömsöd zwei Vorläufe sowie das Finale und sicherte sich damit nach 2016 erneut den Staatsmeistertitel.

Nachdem er im ersten Vorlauf durch eine Behinderung eines Konkurrenten nur Achter wurde, die beiden weiteren Vorläufe jedoch gewann, konnte er im Finale aus der ersten Reihe starten. In diesem belegte er mit 15 Sekunden Vorsprung souverän den ersten Platz. Das sicherte ihm mit 30 Punkten Vorsprung den Titel.

Ausgangssituation war alles andere als einfach

Der 21-Jährige rechnete aber aufgrund seines Schulabschlusses selbst nicht damit: „Mich wundert es, dass es sich mit den Punkten aus gegangen ist, weil ich heuer meinen Abschluss in der Schule hatte. Deswegen bin ich ein paar Rennen nicht gefahren. Aber dort, wo ich gefahren bin, habe ich meistens den ersten Platz erreicht.“

Doch nicht nur das letzte Rennen, auch die restliche Saison verlief gut. Es gab keine Probleme mit dem Auto und die Ergebnisse stimmten ebenfalls. „Ich bin auch von meinem Vater und meinem Sponsor sehr gut unterstützt worden. Sonst hätte ich das eh nie geschafft“, war sich Stenzl bewusst.

Die Ausgangssituation war nämlich alles andere als einfach: Durch die geringe Anzahl der Rennen, die er aufgrund der Ausbildung bestritt, musste er jedes als Sieger beenden, um Chancen auf den Staatsmeistertitel zu haben. „Es war teilweise sehr stressig zwischendurch, weil das Auto ja auch Reparaturen gebraucht hat. Die habe ich immer zwischen den Prüfungen gemacht. Zeitmanagement ist alles“, schmunzelte der junge Rennfahrer.

Mit dem Abschluss fällt nun ein großer Stressfaktor weg. Trotzdem ist Stenzls Zukunft noch nicht vollends geklärt, da nun das Bundesheer ansteht. In nächster Zeit wird sich auch entscheiden, ob er wie in den letzten Jahren in der Zoneneuropameisterschaft und in der Staatsmeisterschaft an den Start geht, oder ob er sein Ziel, in der Europameisterschaft zu starten, schon 2019 ins Auge fasst.