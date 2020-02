Kurz vor Ende der Übertrittszeit sind Nico Schiesser und Friedrich Zandl weiter die einzigen Neuzugänge bei Landesliga-Herbstmeister Retz. Angesichts der Personalsorgen am Ende der Hinrunde – und dass gleich vier Spieler gingen – durchaus riskant. Auch wenn fairerweise gesagt werden muss, dass es sich bei den Abgängen allesamt „nur“ um Ergänzungsspieler handelte. Dennoch: Eine dicke Kaderdecke schaut anders aus.

Das weiß auch Coach Robert Haas, der seit Wochen schon predigt, dass ein Titel beim Besuch des Verletzungsteufels eher nicht zu holen sein wird. So gesehen kann die Transferpolitik auch so inter pretiert werden, dass der Meistertitel nicht mit aller Macht gewollt wird. Oder anders formuliert: Ein Verbleib in der Landesliga ist kein Beinbruch.

Das stimmt zwar, nur werden zwei unterschiedliche Signale ausgesendet. Auf der einen Seite sollen Platz eins und der Re gionalligaaufstieg her, auf der anderen Seite werden Problemzonen nicht behoben. Denn was es bedeutet, wenn einige Stammspieler ausfallen, das haben die Retzer schon im Titelkampf 2017/18 feststellen müssen. Und diesmal soll der Ausgang ja ein anderer sein.