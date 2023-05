Göllersdorfer Kicker feierten Nachwuchsfest mit der Wiener Austria

Kein Nachwuchsturnier, nein, ein Nachwuchsfußballfest war die Premiere des „1. Göllersdorfer Weinviertel U11 Kids Cup“ am Tag der Arbeit. 16 teils hochkarätige Teams, wie die Wiener Austria, der LASK, SKN St. Pölten oder der Wiener Sport-Club, sorgten auch für viel Arbeit bei den Organisatoren des SV Göllersdorf rund um Christoph Riederer. Arbeit, die sich aber lohnen sollte:

Weit über 500 Besucher am Sportplatz, knapp 200 Kids, die für hochklassigen Sport sorgten, ein tolles Rahmenprogramm, mit Soccer-Cages und Hüpfburg, und ideales Wetter – Fußballherz, was willst du mehr? „Was mich am meisten freut, ist das viele Lob, das wir von den Eltern und Vereinen bekommen haben“, strahlte Riederer. Zum Sportlichen: der große Sieger kam aus Wien und trägt violett, der Nachwuchs der Wiener Austria schlug im Finale die Admira mit 2:0.

Auf den Spuren von David Alaba und Co.?

Dort setzte, wie schon im gesamten Turnier, Stürmer Guylain Mbau ein Ausrufezeichen, mit über einem Dutzend Treffer wurde er überlegen Torschützenkönig – und wandelt auf den Spuren von früheren Austria-Talenten wie David Alaba, Aleksandar Dragovic oder Rubin Okotie. „Er hat wirklich Klasse“, war auch Riederer beeindruckt. Kein Wunder, dass bei so einer Talentedichte plötzlich auch ein Rapid-Scout am Platz auftauchte.

Doch auch die Lokalmatadoren setzten Duftmarken, allen voran der SC Retz. Die Grün-Weißen überraschten schon in der Vorrunde mit einem Sieg über den LASK, wurden Zweiter und ärgerten in der Zwischenrunde auch die Admira. Am Ende stand Platz elf. Beste Weinviertler Mannschaften waren das LAZ Stockerau – mit Christian Weber als bestem Torhüter – als Dritter und LAZ Weinviertel als Vierter. Stolz war Riederer auch auf seine Göllersdorfer. „Im Vorfeld waren viele unserer Spieler und Eltern nervös, weil wir nicht wussten, ob wir mithalten können. Weil Vereine wie die Austria oder Admira sind ja Lichtjahre vor uns. Umso schöner, dass wir uns so toll präsentiert und mitgehalten haben.“ Stimmt: In der Vorrunde gab es sogar einen Punkt und nur drei Gegentore, das Ziel, nicht Letzter zu werden, wurde erreicht.

Bleibt noch eine Frage: Gibt es eine Wiederholung 2024? „Wenn es nach mir bzw. uns geht schon“, macht Riederer Lust auf mehr.