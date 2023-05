Obritzer Nachwuchskicker siegten auf und abseits des Platzes

Was für eine Woche bei den Unter-16-Landesligaburschen der SPG Obritz. Zunächst wurde man vor dem Strafausschuss des NÖFV ein wenig rehabilitiert, dann setzte man seine Siegesserie im Mittleren-Play-off fort. Aber alles der Reihe nach:

Nach dem Skandalspiel in Wiener Neustadt (Anm.: die NÖN berichtete), als Trainer Rainer Kampner und zwei seiner Spieler die Rote Karte sahen, fuhr der Coach mit seinen Schützlingen am Donnerstag nach St. Pölten zum Strafausschuss, um seine Sicht der Dinge darzulegen.

Vor allem sein Ausschluss wegen Bedrohung lag ihm schwer im Magen. Ausgestattet mit guten Argumenten und Fotos schien er auch den Verband zu überzeugen, der es bei Kampner und Gabriel Kampner sowie Andreas Becker bei der Minimalsperre von einem Spiel beließ. „Das hat mich gefreut, weil wir damit bewiesen haben, dass wir keine Rüpelmannschaft sind“, so Kampner.

Am Sonntag zeigte seine erstatzgeschwächte Mannschaft dann Moral und besiegte – angefeuert von einigen Obritzer Kampfmannschaftskickern – im Stronsdorfer Hirschenbergstadion die Perchtoldsdorfer Nachwuchskicker mit 3:1. Es war bereits der vierte Sieg in Serie in diesem Frühjahr. Dabei vertrat Co-Trainer Christian Baier Kampner und durfte sich über drei ganz besonders starke Leistungen freuen: Neo-Kapitän Simon Bayer, Laufmaschine Philipp Plessl und „Allzweckwaffe“ Lukas Höllmüller.

Im Rückspiel will man kein Risiko eingehen

Noch einmal zurück zu Wiener Neustadt: Für das Rückspiel Anfang Juni wollen Kampner und Co. einen verstärkten Ordnerdienst und eine Verbandsüberwachung, damit zumindest diese Partie nicht eskaliert.