Handball-Schlager in Hollabrunn

Obwohl man im Hollabrunner Lager noch etwas geschockt von der schweren Verletzung von Spielertrainer Vlatko Mitkov ist, hat man diese Woche den Fokus total auf das NÖ-Derby gegen St. Pölten gerichtet. In der Hinrunde feierten beide Teams jeweils Heimsiege. Daran möchte man auch samstags in der Weinviertelarena anknüpfen.



"Im Auswärtsspiel haben wir uns im Februar weit unter Wert verkauft. Wir wissen, dass St. Pölten über eine eingespielte Mannschaft inklusive hochmotivierten Trainer verfügt. Morgen gilt es daher wie gegen Atzgersdorf energisch dagegen zu halten, damit die Punkte in der Weinviertelarena bleiben. Aktuell laborieren leider auch noch einige Akteure an diversen Verletzungen. Daher wird erst das Abschlusstraining über den morgigen Kader entscheiden. Sehr erfreulich ist aber, dass es uns gelungen ist, noch einen Rückraumspieler für die restlichen Spiele zu verpflichten. Dieser ist zwar erst in dieser Woche zu uns gestoßen, wird aber samstags schon zum Einsatz kommen," blickt UHC-Manager Gerhard Gedinger dem NÖ-Derby gespannt entgegen.

Auch „Falken“ mit bitterem Ausfall

Die Gastgeber lachen derzeit als Tabellen-Erster von der Spitze des Bewerbs herab. Es ist für die FALKEN möglicherweise ein Vorteil, dass ihr Spielertrainer aufgrund einer schweren Handverletzung nicht auf die Platte kommen kann. Bei den FALKEN fällt Johannes „Junior“ Rudolph aufgrund eines Kreuzbandrisses ohne Fremdeinwirkung für längere Zeit aus. Daher wird der FALKEN-Coach die Aufstellungen gut durchdenken müssen. Doch die letzten Monate haben gezeigt, dass bei den FALKEN jeder für jeden da ist und das sollte das Erfolgsgeheimnis in der Weinviertelarena in Hollabrunn sein.



Mathias Bruckner, Flügelspieler der SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten: „Gegen Hollabrunn ist es immer eine zumeist knappe Angelegenheit gewesen, da die Spielveranlagung beider Mannschaften sehr ähnlich sind. Doch vielleicht können wir sie mit unserem Tempospiel überraschen. Ich bin guter Dinge, dass wir als Sieger Hollabrunn wieder verlassen werden!“