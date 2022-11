Afrikas Elite lockte über 400 Handball-Fans nach Hollabrunn

Werbung

Gut gefüllte Tribünen. Über 400 Fans feuerten die ÖHB-Auswahl an. Foto: Foto Thomas Hagendorfer

Rot-weiß-rote Fahnen, viele Fans und sportlich hoch klassigen Frauenhandball mit Afrikas bestem Team – das bekamen 400 Besucher am Freitagabend in der Hollabrunner Weinviertel-Arena zu sehen, wo Österreichs Frauennationalteam Angola knapp, aber verdient mit 35:34 schlug.

Dieser Test, wie das zweite Freundschaftsspiel am Samstag in der Wiener Hollgasse (Anm.: 33:31 für Österreich), diente als Vorbereitung auf die WM-Qualifikation-Phase I diese Woche gegen Finnland. Zum Spiel in Hollabrunn: In den ersten 30 Minuten legte die ÖHB-Auswahl mit den beiden Wein viertlerinnen Johanna Schindler und Johanna Reichert – beide gebürtige Korneuburger innen – zwischenzeitlich mit sieben Toren vor, führte zur Halbzeit 19:15.

Doch nach Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste in der Deckung aggressiver, stellten Österreich immer wieder vor Probleme und erzielten in der 49. Minute den 27:27-Ausgleich. Doch am Ende drehte man das Ergebnis gegen den 14-fachen Afrikameister doch noch und durfte jubeln: „Ich bin glücklich, dass wir speziell hinten hinaus die Nerven behalten haben“, zeigte sich Teamchef Herbert Müller stolz über das Auftreten seines Teams.

Stolz war auch der UHC Hollabrunn als Gastgeber, wie Manager Gerhard Gedinger unterstrich: „Wir haben mit unseren Helfern ein Top-Event auf die Beine gestellt, da gab‘s auch Lob vom Verband.“