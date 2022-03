Orange war die Modefarbe in Hollabrunn

Das Positive vorneweg: Am Sonntagnachmittag fühlte man sich in der Weinviertel-Arena in Hollabrunn in die Zeit vor Corona zurückversetzt. Die Halle war voll wie schon lange nicht mehr, knapp 500 Fans sorgten für eine unglaublich tolle Stimmung beim entscheidenden Qualifikationsspiel des österreichischen Unter-20 Frauennationalteams gegen die Niederlande – inklusive einer Gruppe von Oranje-Fans.

Das Negative: Österreichs Handball-Juniorinnen haben ihr letztes großes Ziel, das Ticket zur U20-Weltmeisterschaft im Sommer in Slowenien, knapp verpasst. In einem intensiven Duell auf Messersschneide musste sich die rot-weiß-rote Auswahl schlussendlich aber hauchdünn 26:27 (13:12) geschlagen geben.

Lob vom Teamchef für das Publikum

Österreich hätte einen Sieg gebraucht, um zur WM zu fahren, da beide Teams zwar die dritte Mannschaft dieser Quali, Litauen, schlugen, die Niederländerinnen aber mit dem deutlicheren Ergebnis. Dennoch war Teamchef Herfried Müller zufrieden: „Es war ein sehr, sehr gutes Spiel, hohes Tempo, hohes Niveau, es ist hin- und hergegangen. Auch die Fans haben für eine unglaubliche Atmosphäre gesorgt.“ Müller analysiert noch weiters: „Vielleicht haben wir vorne etwas zu viel liegen gelassen oder hinten den einen oder anderen Fehler zu viel begangen, aber, wie gesagt, es war ein tolles Spiel, das genauso in unsere Richtung hätte ausgehen können.“

Auch Gerhard Gedinger, der Manager des UHC Hollabrunn, war happy: „Der Verband war total zufrieden mit uns und wir haben der Stadt an die 200 Nächtigungen im Sporthotel gebracht. Das kann sich schon sehen lassen. Und ein großes Dankeschön an meine vielen, fleißigen Helfer, ohne die das nicht geklappt hätte.“