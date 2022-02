UHC Hollabrunn: Spaziergang war’s keiner für Bregenz

Am Ende gab es keine Überraschung, dafür aber reichlich Applaus für den UHC Hollabrunn. Die knapp 200 Fans in der Weinviertel-Arena sahen eine beherzte Leistung der HLA Challenge-Mannen von Coach Ivica Belas im ÖHB-Pokal achtelfinale gegen den großen Favoriten Bregenz Handball, aktuell Tabellenzweiter in der HLA Meisterliga.

Die Festspielstädter gewannen beim Zweitligisten schlussendlich deutlich mit 30:21. Dennoch gab es reichlich Gesprächsstoff:

Das Duell der Torhüter

Vor allem in Halbzeit eins war die Partie geprägt von starken Torhüterleistungen. Auf der einen Seite der 47-jährige Hollabrunner Mario Dubovecak und auf der anderen Seite ÖHB-Teamgoalie Ralf Patrick Häusle aus Bregenz. Beide hatten in den ersten 30 Minuten wahrscheinlich eine Quote von 40 Prozent gehaltener Bälle.

Vor allem Dubovecak lief heiß, zog den Vorarlbergern des Öfteren den Nerv. Da schrie auch Häusle plötzlich nach einer der vielen Paraden von Dubovecak: „Was soll das? Da steht ein alter Mann im Tor.“ Die Antwort von den Tribünen ließ nicht lange auf sich warten: „Ja, er ist doppelt so alt, hält aber genauso gut wie du.“

Die perfekte Taktik

Belas gab seinen Mannen klare Vorgaben, das Spiel sollte langsam gemacht werden, um unnötige Ballverluste und die daraus resultierenden schnellen Gegenstöße von Bregenz zu verhindern. Das klappte lange gut, nach 27 Minuten stand es sogar 12:12, ehe den Bezirkshauptstädtern doch mehrere kleine Fehler unterliefen, weshalb man mit minus drei in die Kabine ging.

Der verletzte Kapitän

Dabei standen die Vor zeichen nicht gut, denn ausgerechnet Kapitän Vlatko Mitkov, der aus Bregenz zum UHC wechselte, konnte gegen seine Ex-Mannschaft nicht spielen. Oder besser gesagt, er wurde wegen einer Muskelverletzung für die Meisterschaft geschont. „Es war zwar hart für ihn, aber für uns ist die Partie gegen Korneuburg wichtiger“, erklärte Belas. Dafür sprang Kevin Wieninger als Spielmacher in die Bresche, zeigte auf der Mitte-Aufbau-Position eine Glanz leistung und unterstrich einmal mehr, dass er einer der UHC-Anführer sein kann.

Die kürzere Bank

Als in den zweiten 30 Minuten dann immer klarer wurde, dass sich die Bregenzer doch durchsetzen würden, rotierte Belas und ließ auch alle Jungen zu Einsatzminuten kommen. „Ihre Bank war natürlich deutlich länger als unsere, aber die Burschen konnten viel mitnehmen“, lobte auch UHC-Manager Gerhard Gedinger. Doch zahlten die Youngsters auch Lehrgeld – wie David Schopp, der nach einem unglücklichen Zu sammenprall mit Lukas Frühstück Rot sah.

Das Lob durch Schreien

Das größte Kompliment war vielleicht der Schreianfall von Bregenz-Trainer Markus Burger in den Kabinen zur Pause, den alle Hollabrunner hören konnten. „Er wollte sich nicht blamieren“, wusste Gedinger. Tat er nicht, aber leicht wurde es ihm auch nicht gemacht ...