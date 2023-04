Premiere für Radcup in Hollabrunn begeisterte

Perfektes Wetter, eine anspruchsvolle Strecke und knapp über 50 Teilnehmer – der Auftaktbewerb des Weinviertler Radcups fand heuer erstmals in Hollabrunn, genauer gesagt am Fahndorfer Berg, statt und begeisterte die Fahrer.

Sieger Andreas Dollinger, ein bekanntes Gesicht in der österreichischen Mountainbike-Szene, meinte: „Das Gelände ist ein Wahnsinn.“ Stimmt, denn die „GoaßTrophy“ über 25 Kilo- und 735 Höhenmeter war selbst für geübte Mountainbike-Fahrer nicht einfach. Dollinger gewann bei den Lizenzfahrern übrigens vor Gerald Hauer und Helmut Vogl. Bei den Herren im Hobby- bzw. Amateursportbereich siegte Michael Fichtinger, bei den Damen Andrea Lammerhuber.

Radcup-Organisator mit einer „Brez‘n“

Organisator Othmar Ruby vom Veranstalterverein RSC Hollabrunn war vom Niveau begeistert: „Die Burschen sind mit einer Geschwindigkeit aus dem Wald rausgeschossen wie auf Motorrädern.“ Dass dies nicht so ungefährlich ist, bewies ein Sturz von Michael Hiess, dem Organisator des Radcups, kurz vor dem Ziel, bei der aber zum Glück fast unverletzt blieb.

Neben Lizenzfahrern waren auch einige Hobbyfahrer am Start, aber nicht nur junge Sportler, sondern auch „Oldies“. Der älteste Teilnehmer war der 76-jährige Leopold Tröger aus Hollabrunn, der sich ebenfalls furchtlos die Strecke runterstürzte. Auch Fahrer aus dem salzburgerischen Straßwalchen und viele Sportler aus der Wachau waren am Start. „Da hat es scheinbar geholfen, dass ich bei der Kamptal-Trophy vor ein paar Wochen Flyer in die Windschutzscheibe gesteckt habe“, schmunzelte Ruby.

Eigene Zeitnehmung funktionierte bestens

Unter den Fans waren auch etliche Bürgermeister der umliegenden Ortschaften, unter anderem Ziersdorfs Hermann Fischer, der auch die Ehre hatte, die Startfahne zu schwenken. Wie engagiert das Team von Ruby und Co. war, bewies die Zeitnehmung, die man selbst auf die Beine stellte. „Wir haben ein halbes Jahr herumgetüftelt und dank der Hilfe von Mario Hofstadler, der uns die Software programmiert hat, haben wir es geschafft und eigentlich hat alles bestens geklappt“, freute sich Ruby auf den Zusammenhalt.

Da die Premiere so gut klappte, will Ruby diese Veranstaltung im nächsten Jahr wiederholen. Mit zwei Änderungen bzw. Wünschen: „Zum einen überlegen wir, den Bewerb an einem Sonntag auszutragen, und zum anderen hoffe ich, dass wir mehr Fahrer aus Hollabrunn bzw. Region zur Teilnahme motivieren können. Denn da haben wir noch reichlich Luft nach oben.“