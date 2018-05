Anfang Mai wurde in St. Pölten im Rahmen einer Pressekonferenz ein neues Projekt vorgestellt: Das „Race around Niederösterreich“, kurz RAN. Auf die Starter warten von Weitra im Waldviertel ausgehend 600 abwechslungsreiche Kilometer sowie rund 6.000 herausfordernde Höhenmeter.

Auch durch den Bezirk Hollabrunn führt die Route: Von Retz über Unternalb, Watzelsdorf und Pernersdorf führt die Strecke bis nach Obritz, bevor sie schließlich im Bezirk Mistelbach fortgesetzt wird.

Innerhalb von 24 Stunden wird eine Runde im Uhrzeigersinn innerhalb der niederösterreichischen Grenzen zurückgelegt. Mit dem Termin am 3. und 4. Mai 2019 soll das Rennen zum neuen Saisonauftakt der Ultraradsportler werden.

Das Rennen kann alleine, im Zweier- oder im Dreierteam absolviert werden. Die beiden Veranstalter, Georg Franschitz und Christian Troll, sehen im RAN eine logische Ergänzung zu den bereits bestehenden großen etablierten Bewerben wie dem „Race around Austria“ und dem „Race across America“. „Wir hoffen, dass die Resonanz bei Teilnehmern und Fans groß ist“, so die beiden unisono.

Eine prominente Starterin konnten sie schon verlautbaren: keine Geringere als Ultratriathlon-Weltrekordhalterin und auch „Race across America“- Finisherin Alexandra Meixner.