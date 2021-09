Knapp ein Jahr nach ihrem sensationellen Ultra-Staatsmeistertitel sorgte die gebürtige Hollabrunnerin Elena Roch wieder für Aufsehen – und das gleich zweimal. Einmal beim berühmt-berüchtigten „Race Around Austria“ in St. Georgen im Attergau (Oberösterreich) und das andere Mal bei der „Ultra Challenge“, einem 24-Stunden-Rennen im steirischen Kaindorf.

„Race Around Austria“

Beim härtesten Ultrarad rennen Europas nahm Roch am „Challenge-Bewerb“ teil. Das ist das Einstiegsrennen in den Ultraradsport, ist als 24-Stunden-Rennen ausgelegt und führt die Teilnehmer entlang der oberösterreichischen Landesgrenze. Dabei bereitete sich die Weinviertlerin das schönste Geburtstagsgeschenk (Anm.: am 11. August wurde sie 28), legte die 560 Kilo- und 6.800 Höhenmeter in weniger als 20 Stunden, genauer gesagt 19:54, zurück. Das bedeutete den dritten Platz in der Damenwertung, nur geschlagen von Anna Kofler (19:16) und Bianca Somavilla (19:32). Roch war happy über diese Leistung: „Mein Ziel war es schon vorne mitzufahren. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass ich tatsächlich so weit vorne mitfahren kann und diese Zeit schaffe.“

„Ultra Challenge“

Nach der 2019 erstmals in Kaindorf ausgetragenen österreichischen Meisterschaft für Zweier- und Vierer-Teams hatte der oststeirische Ort 2021 erstmals die Ehre, die Meistertrikots an die siegreichen Solisten im 24-Stunden-Bewerb zu vergeben.

Und Roch knüpfte nahtlos an ihren starken Auftritt beim „RAA“ an, finishte die 680 km und 6.500 hm in 24:19:31 Stunden. Das sollte zu Platz zwei bei den Damen reichen, was gleichbedeutend mit dem Vizestaatsmeister war. Siegerin war – erraten – Kofler in 24:23:07.

Für Roch war im Vorfeld zwar unklar, was möglich ist, aber der zweite Platz kam dann doch überraschend: „Es war ein bisschen ein Blindflug, auch wenn ich wusste, dass Anna (Anm. Kofler) einfach zu stark sein wird.“

Die Hollabrunnerin schloss die Saison dann am vergangenen Wochenende mit dem Ötztaler Radmarathon in Tirol ab, wo sie in 10:39 Stunden ins Ziel kam.