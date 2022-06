Sensationell! Elena Roch schafft Hattrick

Werbung

Unglaublich, aber wahr: Die gebürtige Hollabrunnerin Elena Roch hat am vergangenen Wochenende die vierte Auflage des „Race Around Niederösterreichs“ zum bereits dritten Mal in Folge gewonnen. Dabei pulverisierte die mittlerweile in Tirol lebende Weinviertlerin ihren Streckenrekord vom Vorjahr.

Bei den Damen – diesmal mit einem durchaus starken Teilnehmerfeld – radelte Roch wieder in einer eigenen Liga. Gegenüber dem Vorjahr konnte sie ihren Rekord – bei knapp 600 Kilometern und 6.000 Höhenmetern – um über eine Stunde, von 22 Stunden und 18 Minuten auf 21:15 verbessern.

Nach dem ärztlichen „Go“ nach ihrem Kreuzbandriss im Jänner entschied sich Roch, das Abenteuer „RAN“ zum dritten Mal anzugehen. „Das Knie hat gehalten und das war das Wichtigste. Es hat alles super funktioniert“, könnte die Freude bei der 29-Jährigen größer nicht sein. „Dabei habe ich überhaupt nicht mit dem Sieg gerechnet, schon gar nicht mit so einer Zeit.“ Allerdings ging es ihr körperlich gut, das Knie hielt gut durch und auch die Ernährung machte – im Gegensatz zum Vorjahr – keine Probleme.

„Dabei habe ich immer wieder damit gerechnet, dass ich einen Stich im Knie spüre und aufhören muss. Aber zum Glück ist nichts passiert“, freute sich die Hollabrunnerin. Auch das eher kühle Wetter und der Rückenwind halfen mit, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden. Am Ende hatte sie drei Stunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte.

„Als ich 60, 70 Kilometer vor dem Ziel gesehen habe, dass es auch eine Top-Zeit werden kann, habe ich noch einen ordentlichen Motivationsschub bekommen“, so Roch. Ihr nächstes Ziel ist jetzt Anfang Juli das 24-Stunden-Rennen in Grieskirchen.