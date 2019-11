Zum achten Mal findet im Sommer 2020 die klassische Radrundfahrt „In Velo Veritas“ statt. Zum achten Mal im Wein viertel, aber zum ersten Mal in Hollabrunn.

Raschala, Sitzendorf an der Schmida, Ravelsbach oder Hollabrunn, lauter Orte, die dieses Rennradevent auf alten – oder besser gesagt klassischen – Gefährten in der Vergangenheit kaum oder nur kurz gestreift hat. Das wird am 6. und 7. Juni des nächsten Jahrs anders, wenn Organisator Horst Watzl und Co. ihre Zelte in der Alten Hofmühle in Hollabrunn auf schlagen werden.

„Eines unserer Ziele ist es ja, jedes Jahr eine neue Strecke anzubieten. Und in diesem Teil des Weinviertels waren wir noch nie“, erklärt Watzl die Beweggründe. In den nächsten Wochen und Monaten wird er – gemeinsam mit seinem Team – die genaue Route fest legen. Selbstredend mit dem Rad. Bei der Rundfahrt selbst geben, je nach Lust und Laune, ungefähr genussreiche 70, anspruchsvolle 140 bzw. epische 210 Kilometer Ausblicke in das sanfte Wellental des Weinviertels.

Auch wenn es keine Zeitnehmung gibt, ist Watzl eines wichtig zu betonen: „Wir sind keine Kaffeefahrt, also sportlich anstrengend ist es trotzdem und ich würde jedem Teilnehmer wärmstens empfehlen, davor das eine oder andere Mal aufs Rad zu steigen.“

Vor Kurzem machten sich dabei über 30 Rennradfahrer von Poysdorf, dem Standort 2018, auf nach Hollabrunn, um dort das symbolische Feuer der Veranstaltung an Bürgermeister Alfred Babinsky und Co. zu über geben. Studenten der Universität für angewandte Kunst waren auch dabei und errichteten am Hauptplatz bei der Keller katze eine temporäre Radskulptur.