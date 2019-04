Für die Hollabrunnerin Birgit Kuttner war das Jahr 2018 mit dem Zoneneuropameistertitel in der Super Touring Cars bis 1.600 ccm ein voller Erfolg. Das Ziel für 2019 hieß deswegen Titelverteidigung. Nach den ersten drei Rennen lässt sich kon statieren: Kuttner fährt wieder an der Spitze mit, allerdings ist die Konkurrenz stärker geworden und auch die Härte ihrer Gegner nimmt zu.

„Mit Startnummer eins muss ich heuer wohl besonders aufpassen“

Am Ostermontag zeigte sie aber allen Männern den Auspuff: Bei der Station im ungarischen Máriapócs, einem wahren Rallycross-Mekka, siegte die 34-Jährige vor mehreren tausend Fans und bleibt damit in der Gesamtwertung vorne dabei. Was die Weinviertlerin besonders freute: „Dass ich ausgerechnet in Ungarn gewonnen habe, wo mich vor ein paar Wochen erst ein Ungar auf unsanfte Art und Weise aus dem Rennen befördert hat.“

Denn beim Auftakt in der Slowakei musste sie wegen eines Getriebewechsels aus der letzten Reihe starten, war nach 50 Metern trotzdem Erste, um eben danach von einem ungarischen Fahrer abgeschossen zu werden. „Mit Startnummer eins muss ich heuer wohl besonders aufpassen“, kommentierte Kuttner sarkastisch.

Da lief es in Melk, der zweiten Station, schon besser: Von Anfang an im Spitzenfeld qualifizierte sie sich als Dritte für das Finale; obwohl es der Wettergott nicht gut mit Kuttner und Co. meinte, da viel Regen die Strecke schwierig machte.

Durch eine schnelle Fahrweise konnte das Rallycross-Ass dort noch einmal zulegen und schlug ihren ungarischen Markenkollegen über die „Joker Lap“ und strahlte im Ziel: „Da habe ich besonders viel Applaus vom Publikum bekommen.“ Weiter geht es mit zwei Rennen in Polen, einem in Toruň und einem in Slomczyn, wo Kuttner letztes Jahr ihren Gesamtsieg fixierte.