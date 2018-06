Bei ausgezeichneten äußeren Bedingungen veranstaltete der Reitverein Pegasus-Aspersdorf zu Fronleichnam ein CDN-C Dressurturnier. Über 100 Starter ritten dabei in das Dressurviereck des Reitstalls Patschka ein.

Prominenter Besuch in Aspersdorf: Richard Hogl, Lea Müller mit „Ebony“, Günther Griesmayr, Eva-Maria Himmelbauer und Franz Patschka (von links). | privat

Das mit Liebe zum Detail gestaltete Ambiente gefiel, die Verköstigung durch das bewährte Küchenteam war ausgezeichnet, das Wetter spielte wunderbar mit. Als besonderes Highlight galt der Abschlussbewerb, bei dem kostümierte Pferd-Reiter-Paare eine selbst gestaltete Musikkür präsentierten.

Auch der RV Pegasus-Aspersdorf konnte sich über Erfolge seiner Mitglieder freuen: Raffaela Neusser platzierte sich mit ihren Pferden „Bonita“ und „Innsbruck“ in Bewerben der Klasse A insgesamt vier Mal! An den ersten Turniertagen waren auch viele Ehrengäste anwesend, wie beispielsweise die Nationalrats abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, Landtagsabgeordneter Richard Hogl, der Vorstandsvorsitzende der Agrarmarkt Austria Günther Griesmayr und Ortsvorsteher Karl Riedmayer.

Von der Dressur geht’s jetzt zum Springreiten

Das Veranstalterteam rund um Maria, Franz und Reinhard Patschka fiebert jetzt schon dem CSN-C Springturnier, vor allem für Nachwuchsspringreiter gedacht, am kommenden Wochenende in der Hollabrunner Katastralgemeinde entgegen: „Wir freuen uns auf zahlreiche Reiter, Pferde sowie Publikum. Am Vatertag laden wir außerdem alle Väter auf ein Achterl Bio-DAC vom Weinbau Weber ein!“